Президенты России и Кыргызстана проведут сегодня переговоры в Сочи

В предыдущий раз они очно общались три месяца назад, 24 февраля.

Президент РФ Владимир Путин и его кыргызский коллега Садыр Жапаров проведут в понедельник, 24 мая, переговоры в Сочи, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В числе основных тем для обсуждения будут вопросы двусторонней повестки дня и обострение ситуации на границе Кыргызстана и Таджикистана.

Это будет уже вторая встреча глав двух стран. В предыдущий раз они очно общались три месяца назад, 24 февраля, в Москве во время первого рабочего визита Жапарова в Россию.

В пресс-службе Кремля сообщали, что на этих переговорах лидеры государств планируют рассмотреть вопросы дальнейшего развития российско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Напомним, военнослужащие Кыргызстана и Таджикистана начали перестрелку на границе государств днем 29 апреля. Вечером того же дня они сообщили о прекращении огня. Однако позднее огонь с обеих сторон был возобновлен. В результате конфликта с обеих сторон пострадали более 200 человек, погибли — 50.

Новое перемирие было достигнуто вечером 30 апреля. Военные Таджикистана покинули территорию Кыргызстана 1 мая.

Президенты Кыргызстана и Таджикистана обсудили ситуацию и договорились о создании совместной комиссии по ревизии всей военной техники по периметру границы двух стран.

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