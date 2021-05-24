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Алматинская область вернулась в "зеленую" зону по коронавирусу

Фото: Zakon.kz 24 мая 2021, 09:14

Также там находится Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская и Туркестанская области.

Опубликовано матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 мая, сообщает zakon.kz.

Алматинская область вернулась в "зеленую" зону по коронавирусу. Также там находятся Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская и Туркестанская области.

В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В "желтой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская области и СКО.

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