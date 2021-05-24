Более 20 казахстанцев скончались за сутки от КВИ и пневмонии

Общее число умерших с начала пандемии составило 7127.

Министерство здравоохранения Казахстана представило статистику случаев с летальным исходом, сообщает zakon.kz.

22.05.2021 г. зафиксировано 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 34 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 54 706, летальных случаев - 888, выздоровевших - 50 839, - рассказали в МВК по нераспространению коронавируса в РК.

На 24 мая лечение от КВИ продолжают получать 33 002 человек (32 479 КВИ+ и 523 КВИ-), из них в стационарах находится – 13 030 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 972 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 729 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 178 пациентов, на аппарате ИВЛ – 99 пациентов.

На 23 мая 2021 года зарегистрировано 15 новых случаев заболевания. Выздоровели 34 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 54 706, выздоровели – 50 839 человек.

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