Полномочия между полицией, прокуратурой и судом планируют разграничить в Казахстане

Документ разработан с учетом опыта ведущих стран ОЭСР.

Концепцию к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом" разработали в Казахстане, передает zakon.kz.

Как отмечается, документ разработан с учетом опыта ведущих стран ОЭСР.

Национальным планом развития РК до 2025 года также предусмотрена новая модель уголовного процесса, которая должная исходить из существующих международных стандартов стран ОЭСР: полицейский - прокурор – суд.

Три ключевые задачи уголовного процесса должны будут выполняться разными органами:

выявление, пресечение уголовного правонарушения, установление причастных лиц, сбор и закрепление доказательств - органами досудебного расследования; дача независимой правовой оценки собранным доказательствам, принятие ключевых процессуальных решений, предъявление и поддержание обвинения в суде - прокуратурой; назначение наказания, санкционирование следственных действий и рассмотрение жалоб на действия и решения органов досудебного расследования и прокуратуры - судом.

В концепции отмечается, что в своем в послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года глава государства указывал о необходимости модернизации уголовной сферы по примеру развитых стран ОЭСР с внедрением трехзвенной модели с четким разделением полномочий между органами уголовного преследования, прокуратурой и судом на стадии досудебного расследования: где полиция должна выявлять преступления, устанавливать причастных лиц, собирать и закреплять улики; прокурор обязан давать независимую оценку собранным доказательствам, пресекать нарушения прав граждан, не допускать вовлечения добросовестных граждан в уголовный процесс, поддерживать обвинение в суде; суд - рассматривать жалобы на действия органов и выносить окончательный вердикт по делу.

На первом этапе не должны иметь юридической силы ключевые процессуальные решения, затрагивающие конституционные права граждан без одобрения их прокурором (путем согласования либо утверждения).

Его реализация была обеспечена путем принятия 19 декабря 2020 года закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции".

По данному закону прокурор согласовывает по уголовным делам процессуальные решения о признании лица подозреваемым, квалификации деяния подозреваемого, изменении и дополнении квалификации подозреваемого, квалификации уголовного правонарушения, прерывании сроков расследования, а также утверждает процессуальные решения о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования в полном объеме или в части, протокол об уголовном проступке и постановление о применении приказного производства.

Новая процедура согласования и утверждения ключевых процессуальных решений позволила прокурору на ранних стадиях расследования давать им независимую правовую оценку с учетом собранных доказательств, пресекать нарушения прав граждан и не допускать вовлечение добросовестных граждан в орбиту уголовного преследования, - отмечается в концепции.

По данным Генпрокуратуры в результате в уголовном процессе наметились положительные тенденции.

За истекший период прокурорами признано незаконными свыше полутора тысяч постановлений о признании подозреваемым (1084) и квалификации деяния (514), тогда как в прошлом году было отменено всего 88 таких решений.

В результате усиления надзора снизились решения о признании подозреваемыми на 22% (с 29 тыс. до 23 тыс.) и определении квалификации на 3% (с 16 тыс. до 15 тыс.). Тем самым предотвращены факты необоснованного вовлечения значительного числа лиц в уголовный процесс.

Такой подход повлиял и на снижение нарушений конституционных прав граждан на 17% (со 106 до 88, прекращено на досудебной стадии - 36 (42), прекращено судом – 14 (27), оправдано – 38 (37). Результаты разработки эффективных правовых механизмов указывают на необходимость самостоятельного составления прокурором обвинительного акта по уголовным делам. Именно обвинительный акт свидетельствует об окончании досудебной стадии уголовного процесса, когда человеку предъявляется окончательное обвинение и дело направляется в суд, - отмечают разработчики.

В свою очередь, это повысит персональную ответственность прокуроров и усилит механизмы независимой правовой оценки им доказательств и иных материалов уголовного дела, что также будет способствовать исключению ошибок при предании обвиняемого суду и станет барьером от необоснованного вовлечения граждан в уголовный процесс.

Такую модель уголовного процесса с разграничением полномочий и зон ответственности между органами досудебного расследования, прокуратурой и судом предлагается реализовать в три этапа.

1 этап – с 2022 года по делам об убийствах;2 этап – с 2023 года по делам о коррупционных преступлениях;3 этап – с 2024 года по остальным категориям дел, завершенным в форме предварительного следствия.

Для их реализации необходимы следующие законодательные поправки в Уголовно-процессуальный кодекс.

По окончании расследования лицо, осуществляющее досудебное расследование разъясняет участникам процесса право на ознакомление с материалами дела и право на заявление ходатайств. По окончании ознакомления и разрешения ходатайств им будет составляться отчет о завершении досудебного расследования.

В свою очередь прокурор по результатам изучения материалов уголовного дела и оценки собранных доказательств составит обвинительный акт.

Также предлагается дополнить основания для прерывания сроков досудебного расследования в связи с действием непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему производству по уголовному делу и назначением судебных экспертиз.

Одновременно в целях снижения нагрузки на органы расследования и в целом оптимизации уголовного процесса целесообразно дознание и ускоренное досудебное расследование проводить в протокольной форме, где протокол обвинения будет утверждаться прокурором.

Кроме того, предлагается установить предельный 18-месячный срок содержания лица под стражей в период рассмотрения в суде дела об особо тяжком преступлении с возможностью его продления, а также урегулировать вопрос пересмотра судебных актов кассационной инстанцией Верховного суда.

Вместе с тем, совершенствуются механизмы транзитной перевозки лиц, передачи осужденных, рассмотрении ходатайств о приеме граждан Республики Казахстан для отбывания наказания, организации исполнения наказания.

В законопроекте должны найти отражение и другие поправки, направленные на дальнейшее совершенствование уголовного судопроизводства, восполнение пробелов в регулировании, устранение коллизий и редакционное улучшение норм законов. Это упрощение процедуры фиксации и приобщения доказательств по делам об уголовных проступках путем их отражения в протоколе, возможности вынесения постановления о признании лица подозреваемым и его допроса в случаях, не терпящих отлагательства и т.д., - говорится в концепции.

Проект концепции закона размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 июня.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!