Речные трамвайчики временно приостановили работу в Усть-Каменогорске

Ограничения связаны с нерестом.

Речные трамвайчики временно остановили работу в Усть-Каменогорске из-за нереста, сообщает zakon.kz.

В связи с запретом инспекции лесного хозяйства и животного мира на период нереста наши катера приостановили свою деятельность до 10 июня включительно, - говорится в сообщении компании "Белалекс" со ссылкой на Noks.kz.

Усть-Каменогорск расположен в восточной части современного Казахстана, при впадении в реку Иртыш реки Ульбы, примерно в 280 километрах к западу от горы Белухи, высшей точки Алтайских гор и 947 км от столицы Нур-Султана.

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