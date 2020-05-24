Торговать на мировых фондовых биржах можно из Казахстана, не выходя из дома

В стране долгое время работает успешный локальный брокер АО "Фридом Финанс".

Можно ли в течение пяти минут после перевода денег на счет начать совершать сделку на любой работающей международной бирже? Благодаря новым возможностям, которые предоставил МФЦА, в Казахстане появились свои международные брокеры, передает zakon.kz.

В стране долгое время работает успешный локальный брокер АО "Фридом Финанс". Но в связи с тем, что фондовый рынок в Казахстане довольно сильно зарегулирован, выйти на мировые биржи через казахстанского локального брокера непросто.

После запуска МФЦА в Казахстане появилась возможность работать на фондовом рынке по мировым стандартам. На базе МФЦА созданы Суд и Международный арбитражный центр. Суд МФЦА основан на нормах и принципах английского права в соответствии с международными стандартами для разрешения гражданских и коммерческих споров. Арбитражный центр предоставляет независимую экономичную и оперативную альтернативу судебному разбирательству. По принципу английского права, стороны сделки обязаны соблюдать все условия, которые они согласовали в договоре, при этом в коммерческих сделках есть очень небольшое количество законодательных ограничений в отношении принципа свободы договора (например, запрет договорных штрафных санкций, ответственность за мошенничество).Freedom Holding Corp еще до запуска МФЦА строил планы построения локального хаба в Казахстане, чтобы инвестиции казахстанцев за рубеж проходили через местного брокера. А после старта нового базиса для развития национального и регионального финансового сектора было принято однозначное решение – открыть публичную компанию "Freedom Finance Global PLC". Согласно лицензии AFSA, Freedom Finance Global PLC уполномочена осуществлять сделки, управлять и предоставлять консультации по инвестициям.

За первый квартал 2021 года у Freedom Finance Global открыто около 12 тысяч счетов, основная часть которых – это абсолютно новые клиенты, прошло около 200 тысяч сделок. Клиенты Freedom Finance Global получают простой, понятный, быстрый и выгодный доступ ко всем зарубежным площадкам (NYSE, NASDAQ, London Stock Exchange, Московская биржа, Санкт-Петербургская биржа, Гонконгская фондовая биржа, Frankfurt Stock Exchange).

Также есть возможность работать с американским IPO - первичным размещением акций на бирже. Надо сказать, что казахстанцы активно пользуются этими преимуществами, с декабря 2020 года по 30 апреля 2021 года через Freedom Finance Global наши соотечественники приняли участие в 48 IPO. При этом средняя доходность за три месяца по16 компаниям составила 90%, по всем IPO – 45%. Максимальный доход по истечении трех месяцев в размере 475% клиенты компании в результате IPO компании Upstart Holdings (UPST).

Перевод денег и пополнение осуществляется несколькими удобными способами и уже через 5 минут можно совершить сделку на любой международной платформе: при поступлении на счет деньги автоматически конвертируются в доллары США и благодаря сквозной автоматизации бизнес-процессов поступают на брокерский счет клиента в течение 10 минут. Среди других преимуществ - возможность самостоятельного открытия счета.

Торговая платформа Tradernet.Global позволяет клиентам проводить все операции удаленно с соблюдением должных мер безопасности. Платформа доступна на всех основных операционных системах: Windows, Mac, iOSи Android.

Торговые поручения можно подавать через систему интернет-трейдинга (самостоятельно через Tradernet), с авторизованного телефона, позвонив на номер 7555, через авторизованную почту, написав на desk@ffin.kz, а также через инвестиционного консультанта.

Открытие счета доступно как для физических, так и для юридических лиц двумя способами: самостоятельно (через сайт tradernet.global) и открытие консультантом за клиента. В обоих случаях клиенту необходимо заполнить анкету, подписать заявление о присоединении к регламенту, предоставить необходимые документы.

Со временем АО "Фридом Финанс" будет работать только с институциональными инвесторами и заниматься инвестиционным банкингом, а Freedom Finance Global – специализироваться на обслуживании розничных клиентов.

Для более подробной информации просим заполнить форму для заявки:

Публикация адресована неограниченному кругу лиц и является рекламой Freedom Finance Global PLC (https://www.ffin.global/) – компании, зарегистрированной и действующей по нормам Международного Финансового Центра "Астана" ("МФЦА"). Компания осуществляет: (a) инвестиционную деятельность в качестве принципала и агента; (b) управление инвестициями; (c) инвестиционное консультирование; (d) организация инвестиционных сделок. Лицензия Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг: AFSA-A-LA-2020-0019 от 20 мая 2020 года. Инвестирование в финансовые инструменты сопряжено с риском и не гарантирует доходность. Прошлые результаты инвестирования не гарантируют будущее получение дохода.

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