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Токаев обратил внимание на проблему некачественных домов в СКО

Фото: Акорда 24 мая 2021, 11:00

По итогам проверки будут приняты меры.

Глава государства дал поручение проверить факты некачественного жилья в одном из районов СКО, передает zakon.kz.

Об этом сообщил в facebook пресс-секретарь Токаева Берик Уали.

Глава государства обратил внимание на статью "Заложники равнодушия", опубликованную в "Казахстанской правде" 24 мая. Администрации Президента поручено проверить факты некачественного строительства жилых домов для переселенцев в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. По итогам проверки будут приняты меры, - написал он.

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