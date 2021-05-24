Курс доллара снижается в начале недели

Доллар подешевел на один тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 427,80 тенге, снизившись на 1,02 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 427-428,5 тенге, евро – 520-523,7 тенге, рос. рубль - 5,8-5,87 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 24 мая.

Июльские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,61%, составив $63,97 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле повысились на 0,63% — до $66,86 за баррель.

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