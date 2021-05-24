Наиболее привлекательными остаются квартиры, расположенные на 1 и 2 этажах.

Казахстанцы через соцсети сами провоцируют преступников, чтобы они пришли в их квартиры, заявил на брифинге заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

В основном граждане, использующие социальные сети, иногда сами провоцируют, чтобы воры сами пришли в их квартиры. Потому что активно освещают местоположение своего жилища, на каких машинах передвигаются или, например, что в настоящее время находятся за городом и на курортах. В это время квартира остается без присмотра. Сами информируют потенциальных преступников о своем местоположении, — заявил Канат Нурмагамбетов.

В основном, по его словам, воры крадут драгоценности, деньги, а также другие небольшие ценности, которые можно забрать с собой.

Он добавил, что, как правило, такие преступления происходят днем, когда сами хозяева и их дети находятся на работе и учебе.

Наиболее привлекательными остаются квартиры, расположенные на 1 и 2 этажах. При этом если это пластиковые окна и окна без металлических решеток. Далее окна рядом с пожарными лестницами. Также если двери деревянные и оборудованы со слабыми замками. Немаловажную роль играет отсутствие видеокамер в подъезде и по периметру дома, — отметил заместитель начальника Департамента криминальной полиции.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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