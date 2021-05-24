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В Instagram можно будет войти через WhatsApp

Фото: pixabay.com 24 мая 2021, 12:09

Больше не придется ждать SMS или использовать софт от Google.

Совсем скоро Facebook представит новый метод — "вход через WhatsApp", сообщает zakon.kz.

С его помощью процесс аутентификации в Instagram можно будет пройти с помощью популярного мессенджера без необходимости скачивать софт от сторонних разработчиков или ждать SMS-сообщение.

Появление новой функции ожидается на Android и iOS.

По информации Ferra.ru, на сегодняшний день доступ к Instagram можно защитить лишь кодом по SMS либо приложениями наподобие Google Authenticator.

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