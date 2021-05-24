Украина требует изменить правила "Евровидения" из-за России

Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора - Кондратюк.

Член профессионального жюри Евровидения — 2021 от Украины Игорь Кондратюк предложил изменить правила конкурса, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что необходимо скорректировать критерии оценки, запретив представителям России судить коллег с Украины и наоборот.

Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования! Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь), — написал он в колонке для "Обозревателя".

Как отмечает РИА Новости, по суммарным результатам голосования профессионалов и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия. Представительница России Манижа с композицией Russian Woman вошла в десятку, заняв девятое место. Украина — на пятом.

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Профессиональные жюри от России и Украины не дали представителям друг друга ни одного балла.

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