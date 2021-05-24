Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам разработали в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Так, общая площадь захоронения принимается из расчета 65-70 процентов от общей площади кладбища.
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля подготовил приказ "Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам и объектам похоронного назначения", передает zakon.kz.
Так, не допускается размещать кладбища на территориях:
Кладбища размещаются на расстоянии, считая от ограждения кладбищ:
Как отмечается, размер санитарно-защитной зоны для закрытых кладбищ не сокращается по истечении кладбищенского периода.
Общая площадь захоронения принимается из расчета 65-70 процентов от общей площади кладбища.
Месторасположение участка для кладбища и его размеры предусматриваются в проекте планировки и застройки населенного пункта с учетом возможности использования территории кладбища непосредственно после его закрытия под устройство парка или сада, - говорится в документе.
Похоронные бюро, бюро-магазины похоронного обслуживания (имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания) размещаются в отдельно стоящих зданиях на расстоянии не менее 50 метров от жилых и общественных зданий.
Территория кладбища и входы в здания похоронного обслуживания обеспечиваются урнами для сбора мусора, площадками для мусоросборников с подъездами к ним.
Площадки для мусоросборников ограждаются и имеют твердое покрытие.
Размер от дна могилы до уровня стояния грунтовых вод принимается из расчета не менее 0,5 метров.
Перезахоронение допускается при отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний (сибирская язва, конго-крымская геморрагическая лихорадка) у умерших людей в течение двух первых недель с момента погребения в последующем не ранее трех лет в песчаных грунтах не ранее одного года по согласованию государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - следует из документа.
Могила в случае извлечения останков дезинфицируется и засыпается землей, а останки из могил переносятся в ящиках с крышкой, гроб укладывается в ящик и переносится на новое место.
При повреждении (не сохранности) гроба, в котором производилось захоронение, остатки гроба сжигаются в специально отведенных местах.
При этом люди, занимающиеся перезахоронением:
Стирка и обезвреживание специальной одежды в домашних условиях не допускается, а инструмент, применяемый при производстве работ не выносится за пределы кладбища.
Специальная одежда и обувь по окончании работ по эксгумации подвергаются очистке и дезинфекции в отведенных местах или сжигаются. Марлевые повязки после окончания работ по эксгумации сжигаются.
Транспорт после перевозки эксгумированных останков подлежит дезинфекции.
Погребение людей, умерших от инфекций неясной этиологии и особо опасных инфекций совершаются в оцинкованных, герметически запаянных гробах.
При переносе кладбищ и захоронений проводится рекультивация территорий (участков). Не используется грунт с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории.
В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных захоронений, проводится перезахоронение останков трупа и рекультивация территории.
Территории кладбищ используются по истечении 20 лет с момента его переноса. Территория в этих случаях используется только под зеленые насаждения.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 июня.
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