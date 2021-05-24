Причины половины суицидов среди казахстанских детей не удалось выяснить

Конфликт происходит внутри семьи - Ораз.

Причина каждого второго случая суицида так и остается не выясненной, так как конфликт происходит внутри семьи, заявил на брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент zakon.kz.

В Алматинской академии МВД имени М. Есбулатова в онлайн-режиме прошла международная научно-практическая конференция на тему: "Противодействие правонарушениям в отношении несовершеннолетних: проблемы и пути решения"... Отмечено, что комплекс принимаемых законодательных и организационных мер за последние 7 лет позволил снизить уровень уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних в 5 раз, - сказал Нурдильда Ораз.

Также, по его словам, на 35% сократилось количество преступлений, посягающих на половую неприкосновенность несовершеннолетних.

Выступая перед участниками конференции, глава МВД акцентировал на причинах совершения преступлений в отношении детей. Чаще всего они связаны с неблагополучным психологическим климатом в семье, асоциальный образ жизни родителей, жилищная и бытовая неустроенность, безнадзорность детей, - добавили на брифинге.

Так, согласно информации министерства, в прошлом году году зарегистрированы 108 фактов выпадения детей из окон, погибло 18 детей, 449 фактов суицида несовершеннолетних.

Причина каждого второго случая так и остается не выясненной, так как конфликт происходит внутри семьи. 825 преступлений против половой неприкосновенности. 80% из них, совершены лицами из близкого окружения – это отцы, отчимы, сожители матерей, родственники, соседи и знакомые. 183 факта гибели детей в ДТП, - сообщил Ораз.

В ходе научно-практической конференции главой МВД было отмечено, что такая статистика не может не вызывать беспокойство в обществе и ответственных государственных органах, так как ребенку в силу возраста тяжело осознавать противоправность совершаемых в отношении него действий.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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