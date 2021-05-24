Спасение мужчины попало на видео в Нур-Султане 

Проезжавший мимо водитель грузового авто, поставил под мостом машину.

В Нур-Султане полицейские и неравнодушные граждане спасли мужчину от прыжка с моста, сообщает zakon.kz.

В 14:33 часов на канал "102" Центра оперативного управления поступило сообщение о том, что неизвестный пытается спрыгнуть с моста по улице Кошкарбаева – Абылай хана. На место был отправлен экипаж полка патрульной полиции в составе инспекторов старшего лейтенанта полиции Маулихан Саяна и младшего лейтенанта полиции Әділ Елнара, - сообщили в пресс-службе ДП города.

Проезжавший мимо водитель грузового авто, поставил под мостом машину, пытаясь помешать мужчине, совершить прыжок.

Я ехал из Павлодара в столицу и по дороге за перилами моста увидел мужчину, которого держат люди. Вместе с двумя проезжавшими мимо водителями легковушек, мы перекрыли поток машин, и я смог поставить фургон под мостом - рассказал водитель грузовика Сергей Шеховцев.

Прибывшие полицейские увидели на мосту граждан, которые удерживают мужчину за руки. Один из них, Данияр Абенов обвязал его тросом, другой конец намотал себе на руку. При этом спаситель повредил себе руку, вывихнув сустав руки.

Пока я разговаривал с гражданином, пытаясь войти в доверие и выиграть время, мой напарник подстраховывал внизу. В этот момент я быстро схватил его за ногу и приподняв, перетянул на безопасное расстояние, - рассказал полицейский.

Мужчина был доставлен в районное управление полиции для выяснения обстоятельств. Установлено, 41-летний житель города, по результатам медицинского освидетельствования, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня в столичной полиции от имени руководителя Департамента Ержана Саденова выразили благодарность жителям города за оказанное содействие при спасении человека и наградили грамотами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!