Конкурс чтецов Корана среди юношей и девушек прошел в Алматы

Главный приз - автомобиль.

В Центральной мечети Алматы среди юношей и девушек прошел городской конкурс по чтению Корана имени Гульжан Тулегенқызы, сообщает zakon.kz.

Конкурс, организованный представительством Духовного управления мусульман Казахстана по г. Алматы и общественным фондом "Салиқалы ұрпақ", посвящен 30-летию Независимости Республики Казахстан. В связи с пандемией коронавируса мероприятие прошло в онлайн режиме.

Конкурс состоял из трех номинаций: по чтению наизусть всего Корана, по чтению наизусть 15 джузов Корана среди мальчиков и по 10 джузов среди девочек.

В приветственном слове главный имам Алматы Еркинбек Шокай подчеркнул важность проводимого мероприятия, которая, прежде всего, заключалась в популяризации ценностей Корана среди населения, в пробуждении у подрастающего поколения мотивации к чтению и знанию Священного писания, повышении нравственности и братства в обществе.

В целях всестороннего контроля над строгим соблюдением правил чтения Корана, на конкурс были приглашены такие известные кари, как главные имамы мечети "Толе би" Ерсин Амире, мечети "Байкен" - Данияр Жумабаев, мечети "Аксай" - Бахтияр Касымалиев, представитель Общественного фонда "Салиқалы ұрпақ" Айбар Кенесбек и устаз мечети "Дархан" Мансур Инаятулла.

В конкурсе выразили желание участвовать 86 кари, но после отборочного тура в финал вышли только 40.

Имена победителей были озвучены на церемонии награждения, прошедшей в Центральной мечети. Так, главный приз за чтение всего Корана наизусть – автомобиль достался Султанбаю Назару. Первое место занял Иманәлі Бейбітұлы, второе - Абдулхаким Агзамханұлы, третье - Алибек Жанодилулы.

Среди 15 кари, участвовавших в чтении 15 джузов Корана наизусть:

- І место – Раушан Хабиболла

- ІІ место – Ахмадходжа Саивалиұлы

- ІІІ место – Акмал Давранбекұлы

Среди 10 кари, участвовавших в чтении 10 джузов Корана наизусть:

- І место – Жәнел Серікқызы

- ІІ место – Құлмаханбет Асылайым

- ІІІ место – Фатима Абулқасымқызы

Главный имам мечети "Нур-Мубарак" Кайрат Жолдыбайулы и руководитель Управления по делам религий города Алматы Нурлан Кикимов дали высокую оценку данному мероприятию и пожелали успехов всем его участникам.

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