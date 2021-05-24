Аким Туркестана обратился к Илону Маску

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Туркестан - лучшее место для завода.
Рашид Аюпов предложил построить завод Tesla в Туркестане, сообщает zakon.kz.
Свое обращение он адресовал миллиардеру Илону Маску и опубликовал его в twitter.
Он отметил, что завод должен находиться в Казахстане.
У нас есть вся таблица Менделеева, через Туркестан проходил Великий шелковый путь. Также у нас есть вся необходимая инфраструктура. Туркестан - лучшее место для завода Tesla, - отметил он.
Несколько дней назад Маск анонсировал официальное появление Tesla в Казахстане.
Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах, - сказал Маск.
По словам изобретателя, сейчас компания рассматривает Россию в качестве одного из возможных мест для размещения заводов по производству электромобилей.
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