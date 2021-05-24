Аким Туркестана обратился к Илону Маску

Туркестан - лучшее место для завода.

Рашид Аюпов предложил построить завод Tesla в Туркестане, сообщает zakon.kz.

Свое обращение он адресовал миллиардеру Илону Маску и опубликовал его в twitter.

Он отметил, что завод должен находиться в Казахстане.

У нас есть вся таблица Менделеева, через Туркестан проходил Великий шелковый путь. Также у нас есть вся необходимая инфраструктура. Туркестан - лучшее место для завода Tesla, - отметил он.

Несколько дней назад Маск анонсировал официальное появление Tesla в Казахстане.

Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах, - сказал Маск.

По словам изобретателя, сейчас компания рассматривает Россию в качестве одного из возможных мест для размещения заводов по производству электромобилей.

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