Казахстанский "Спутник V" хотят купить другие страны

Обеспечив вакцинами граждан Казахстана, Карагандинский фармкомплекс может начать производить препараты на экспорт.

24 мая сайт zakon.kz провел прямой эфир с руководителем Карагандинского фармацевтического комплекса, производящего вакцину от коронавируса "Спутник V", Сергеем Бароном.

Спикер подчеркнул, что вакцина, производимая в Караганде, абсолютно ничем не отличается от своего российского аналога, и после производства серии препаратов ее проверяют специалисты из российского исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где и был разработан "Спутник V". После этого вся партия передается единому дистрибьютору.

Казахстанский препарат полностью производится из российского сырья. И недельный перебой с поставкой казахстанского препарата в конце апреля объясняется задержкой сырья из России.

По информации Сергея Барона, одна серия включает в себя 150 тысяч доз препарата, которая производится за один день. После выпуска партии, цех и оборудование подвергаются тщательной санобработке.

В этом месяце мы произвели миллион двести доз. В конце мая они поступят единому дистрибьютору. За предыдущий период, включающий апрель, март и часть февраля, мы выпустили миллион восемьсот доз. В июне мы планируем создать еще около полутора миллиона доз, - сообщил Сергей Барон.

По словам спикера, у карагандинского предприятия был заключен договором с Министерством здравоохранения РК на производство пяти млн доз. Но нельзя исключать, что Минздрав посчитает нужным продлить контракт и в таком случае отечественный производитель готов выпустить новые партии вакцин.

При этом у руководства Карагандинского фармкомплекса уже имеются планы на экспорт.

К нам на завод уже звонят из других стран и интересуются нашей продукцией. И мы готовы сотрудничать, но на первом месте у нас стоит задача обеспечить препаратами население Казахстана, - сказал С. Барон.

Еще один вопрос касался временного промежутка между первым и вторым этапом вакцинирования. Насколько важно, чтобы этот срок составлял именно 21 день?

Директор Института Гамалеи, академик Александр Гинцбург, говорил, что ставить повторную вакцину раньше 21 дня не стоит. Потому что организм еще не успел переработать предыдущую дозу. А вот после истечения 21 дня задержка в несколько дней не критична. Я сам из-за командировки привился второй раз на 35-й день и ничего страшного не случилось, - рассказал С. Байрон.

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