Нур-Султан замело тополиным пухом

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Фотографиями делятся пользователи Казнета.
Тополиный пух накрыл столицу Казахстана, сообщает zakon.kz.
Пользователи соцсетей делятся фотографиями природного явления.
Чаще всего период цветения тополей начинается в июне и продолжается две недели. Из-за жары тополиная "пурга" началась раньше срока.
В столице 24 мая температура прогреется до 34 градусов.
С прогнозом погоды вы можете ознакомиться здесь.
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