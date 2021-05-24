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Нур-Султан замело тополиным пухом

Фото: zakon.kz 24 мая 2021, 14:39

Фотографиями делятся пользователи Казнета.

Тополиный пух накрыл столицу Казахстана, сообщает zakon.kz.

Пользователи соцсетей делятся фотографиями природного явления.

Чаще всего период цветения тополей начинается в июне и продолжается две недели. Из-за жары тополиная "пурга" началась раньше срока.

В столице 24 мая температура прогреется до 34 градусов.

С прогнозом погоды вы можете ознакомиться здесь.

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