Эксперт о посадке самолета Ryanair в Минске: экипаж уходил от преследования МИГ-29

Экипажу Ryanair пришлось изменить маршрут под угрозой истребителя, такие выводы после изучения данных сайта FlightRadar от 23 мая, сделал независимый авиаэксперт.

Независимый авиаэксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич проанализировал данные сайта FlightRadar от 23 мая и предыдущим рейсам и сделал вывод, что экипажу пришлось изменить маршрут под угрозой истребителя, информацию об этом он разместил на личной странице в Facebook, сообщает zakon.kz.

Пилоты принужденного к посадке в Беларуси самолета Ryanair до последнего тянули к Вильнюсу. Им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя, когда до Вильнюсского аэропорта оставалось всего 10 минут лету (73 км), а до литовской границы всего 30 км. Вадим Лукашевич

Вадим Лукашевич обращает внимание на технические данные сайта FlightRadar по предыдущим рейсам и пришел к выводу, что лайнер фактически уходил от преследовавшего истребителя и изменил маршрут в сторону Минска всего за две минуты до пересечения литовской границы.

Пилоты всегда начинали снижение с крейсерского эшелона за 177 километров до Вильнюса, но в этот раз (синяя траектория сегодняшнего рейса ATH-VNO Ryanair) пилоты шли в сторону Литвы без снижения и сброса скорости, на крейсерском эшелоне FL 390 и крейсерской скорости, т.е. фактически уходили от преследовавшего их истребителя.

Эксперт предположил, что экипаж пассажирского лайнера со 123 пассажирами на борту, развернулся только после получения уведомления от МИГ-29 о применении оружия.

Возьмусь утверждать, что у истребителя было разрешение на применение оружия, и абсолютно уверен, что экипаж пассажирского лайнера развернулся только после получения от белорусского истребителя уведомления, что в случае неповиновения тот откроет огонь до выхода пассажирского самолета из воздушного пространства Беларуси.

Ранее мы сообщали, что в Минске совершил экстренную посадку пассажирский лайнер компании Ryanair, совершавший рейс Афины — Вильнюс. Этим рейсом летел Роман Протасевич, основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA. Его задержали сразу после посадки.

Официальная причина изменения маршрута и посадки в столичном белорусском аэропорту - информация о взрывном устройстве на борту самолета.

Представители Ryanair заявили, что экипаж рейса FR4978 уведомили о потенциальной угрозе безопасности, после чего приняли решение о приземлении в Минске, по указанию аэронавигационной службы Беларуси.

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси подтвердило задержание в минском аэропорту Романа Протасевича, одного из основателей признанного в республике экстремистским telegram-канала Nexta.

Предполагается, что ему могут быть предъявлены обвинения в терроризме.

C заявлением по авиаинциденту с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске выступил Роберт Менендес - председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США, а также законодатели ряда европейских стран.

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