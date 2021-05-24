Один "желтый". Как запускали на первый футбольный матч с приложением Ashyq

Это первое масштабное событие после карантина.

Опыт использования приложения "Ashyq" могут масштабировать на спортивные мероприятия с увеличением посетителей с 20 до 30%. Об этом сообщила на брифинге в СЦК заместитель председателя правления НПП РК Атамекен Юлия Якупбаева, передает корреспондент zakon.kz.

Аэропорты Нур-Султана и Алматы уже работают по "Ashyq". Совместно с министерством индустрии и инфраструктурного развития Комитетом гражданской авиации, санитарным врачом на транспорте, МЦРИАП ездили, все работает. Никаких очередей нет. На примере уже этих выстроенных процессов "Ashyq" имеет возможность быть масштабирован на других объектах. В частности, на "Астана-Арена" прошел матч, наверное, это первое масштабное событие после карантина, когда 6 тысяч человек собрались на одном стадионе, их пропустили за два часа. Был один "желтый", - сказала Якупбаева.

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По ее словам, после того как все процессы будут сбалансированы этот опыт могут распространить на другие спортивные мероприятия.

Мы, надеемся, что, если удастся полностью сбалансировать эти процессы прохождения граждан, мы сможем распространить этот опыт, и на другие арены, и может даже увеличить посетителей с 20 до 30%, - пояснила она.

При этом представитель бизнес-сообщества отметила, что бизнесу стало намного проще работать с приложением.

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В выходные вышло постановление главного санврача, бизнесу по приложению стало работать намного проще. По другим объектам, которые не работают по "Ashyq", то там требования от региона к региону разнятся. В постановление санврача по графику включены: аэропорт Шымкента, Туркестана, Актау, Костанай, - напомнила Якупбаева.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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