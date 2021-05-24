Что изменилось в правилах предоставления соцпомощи

Изменения вступают в силу с 1 июня.

Постановлением Правительства РК от 20 мая 2021 года внесены изменений в Правила предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь, передает zakon.kz.

Теперь для получения социальной помощи в период получения образования теперь следует предоставлять оригиналы и копии следующих документов:

свидетельств о рождении - для детей из многодетных семей;

справки об утверждении опеки (попечительства), патронатного воспитания - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях;

справки об инвалидности - инвалидам и инвалидам с детства, детям-инвалидам или копия медицинского заключения психолого-медико-педагогической консультации для детей с ограниченными возможностями в развитии.

Ранее требовались только копии этих документов.

Постановление вступает в силу с 1 июня 2021 года.

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