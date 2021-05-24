Что изменилось в правилах предоставления соцпомощи

Приложение zakon.kz
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Изменения вступают в силу с 1 июня.
Постановлением Правительства РК от 20 мая 2021 года внесены изменений в Правила предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь, передает zakon.kz.
Теперь для получения социальной помощи в период получения образования теперь следует предоставлять оригиналы и копии следующих документов:
Ранее требовались только копии этих документов.
Постановление вступает в силу с 1 июня 2021 года.
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