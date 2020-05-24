Врач-онколог ННОЦ озвучил рекомендации, как самостоятельно найти и выявить меланому

Диагностикой меланомы занимается врач-онколог.

Ежегодно 25 мая отмечается Всемирный день борьбы с меланомой. Медицинская дата была инициирована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), чтобы привлечь внимание к профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний кожи, и снизить смертность от меланомы.

По словам специалистов, это, пожалуй, один из немногих коварных недугов, которые человек может сам заметить на своем теле и вовремя обратиться к специалисту. Врач высшей квалификационной категории, хирург, онколог Национального научного онкологического центра Гульжан Мирманова ответила на самые важные вопросы об этом заболевании, его диагностике и профилактике, передает корреспондент zakon.kz.

- Скажите пожалуйста, как часто в Казахстане встречается меланома? Так ли высока актуальность этого заболевания?

- Меланома представляет собой злокачественную опухоль кожи, которая развивается из меланоцитов - клеток кожи, производящих пигмент меланин. Как известно, меланин определяет цвет кожи. Должно быть понимание, что не обязательно для рака кожи или меланомы жить в тропиках. Достаточно один раз в жизни получить сильнейший солнечный ожог, после которого может появиться заболевание, его выработка усиливается во время загара.

По данным Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, в нашей стране ежегодно выявляется более 350 новых случаев меланомы. Чаще заболевают женщины, наверно, потому что женщины в погоне за красивым загаром иногда злоупотребляют солярием или больше выходят загорать на солнце. При этом, ежегодно 110-120 человеческих жизней уносит этот коварный недуг. Поэтому, конечно, актуальность очень высока.

- Является ли меланома начальной стадией рака кожи?

- Нет, это не рак кожи, так как это два разных заболевания. Изначально сама клетка меланомы не похожа на раковую. Рак кожи это - эпителиальная карцинома. Эпителий, чтобы вы понимали, это то, что покрывает кожный покров, слизистые желудочно-кишечного тракта. А меланома это злокачественный процесс, возникший из пигментной клетки с поврежденной ДНК. Происходит такое повреждение в результате воздействия различных негативных внешних факторов.

Опасностью меланомы является ее высокая злокачественность и быстрота развития. Именно поэтому так важно, обнаружив какое-либо пусть даже маленькое образование на коже или изменение уже имеющейся родинки, незамедлительно проконсультироваться с врачом. Чем раньше будет диагностирована меланома, тем выше шанс вылечить заболевание.

- То есть действительно ли "плохая" родинка может в будущем негативно повлиять на здоровье человека?

- Если эта "плохая" родинка стала меланомой, и ее выявили на 3-4 стадии заболевания, тогда возможно. Все зависит от того, насколько вовремя пациент пришел к доктору. То есть ранняя диагностика и ранее лечение позволяет обеспечить выживаемость и снизить летальность. В этом вопросе должна быть настороженность, как у пациента, так и у врача поликлиники.

- Выше Вы говорили о том, что сильный солнечный ожог может повлиять на возникновение этой болезни. Какие еще факторы могут спровоцировать меланому?

- При медицинском обследовании мы учитываем несколько факторов. Первое, генетическую предрасположенность – наследуется не само заболевание, а вероятность его возникновения при определенных условиях жизни. Во-вторых, чрезмерное пребывание на солнце. Именно поэтому врачи настоятельно не рекомендуют загорать в опасное время (с 10 до 16 часов) и всем советуют пользоваться кремами с SPF защитными факторами. В-третьих, наличие на коже большого количества родинок или, говоря медицинским языком, невусов, которые представляют собой доброкачественные пигментные образования. То есть при травматизации, облучении или воздействии ряда других факторов на них возможны нежелательные для здоровья последствия.

- Вы уже отмечали, что чаще всего это заболевание встречается у женщин. С какого возраста и как часто?

- В любом возрасте, если появились симптомы и жалобы. По статистике, как я уже говорила выше, в большинстве случаях от той же меланомы чаще страдают женщины, чем мужчины. И могут эти болезни появиться в достаточно молодом возрасте. Так, например, средний возраст возникновения меланомы 50-57 лет. Но какого-то определенного возрастного лимита нет.

- Можно ли здесь сказать, что болезнь "молодеет"?

- Нет. Потому что есть факторы, как солнечные лучи, солярии, генетические мутации и так далее. Тот же самый диспластический невус, который может протекать годами прежде, чем трансформироваться. У каждого организма свой иммунитет. Кто-то борется и предопухолевое заболевание может протекать 20 лет и к 80 годам появиться меланома. У кого-то и за 10 лет может произойти такая ситуация. Здесь надо больше рассчитывать на особенность организма.

- Нужна ли какая-то специальная подготовка перед осмотром? Многих ли удивляет необходимость осмотра даже паховой и ягодичной областей?

- Специальной подготовки для этого не требуется. Что касается зон осмотра, то это обязательный момент. Возможно, бывает скрытое удивление, потому что человек пришел с родинкой на груди, а у него пах смотрят. Но это биология опухоли, которая может появиться в одном месте, а метастазы дать в другом. Поэтому смотрят все зоны лимфоттока, по которым могут пойти метастазы.

При этом, необходимо отметить, что меланома может возникать не только на коже. Бывают и другие, редкие виды меланомы. Меланоциты есть в слизистых оболочках пищеварительного тракта и органов мочеполовой системы, в сосудистой оболочке глаза, мозговых оболочках. В любом из этих мест может возникать меланома.

Диагностикой меланомы занимается врач-онколог. Основным диагностически верным критерием является гистологическое исследование. Для его проведения в зависимости от размеров и локализации образования его либо иссекают целиком, либо производят биопсию (захватывают небольшой кусочек ткани для исследования). Так же в ходе исследования, направленного на установление стадии заболевания, а также поиска возможных метастазов проводят томографию, УЗИ или сцинтиграфию печени, легких, костей, лимфатических узлов, головного мозга и т.д.

- Можно ли проводить самообследование? Нужно ли человеку волноваться, если у него появляются новые родинки?

- Человек в первую очередь сам себе и проводит обследование. Ведь каждый человек лучше знает свои родинки или какие-либо другие проблемы своей кожи. Если увидел, что, например, три месяца назад не было этой родинки, а теперь она появилась, или та родинка, которая у него была всегда, вдруг начала расти и менять цвет, то, конечно, стоит обратиться к врачу.

Но если появилась новая родинка - волноваться не стоит. Достаточно обратить внимание и наблюдать, измерять размер и границы образования. Родинки сами по себе на ровном месте не появляются и не трансформируются. Для этого должно пройти время. Человек может сам взять линейку и измерять размеры родинок. Быстрый рост в течении считанных месяцев – это один из признаков меланомы.

- Куда и к кому нужно обратиться, если человек заподозрил у себя меланому или рак кожи?

- В первую очередь нужно обратиться к врачу дерматологу, и пройти тщательное обследование. При необходимости он уже отправит к онкологу. Иногда бывает так, что во время обследования у пациента обнаруживают метастазы, которые явно произошли из меланомы, но саму опухоль не находят. Чаще всего это бывает из-за того, что пациент ранее удалил ее у косметологов, приняв за обычную родинку.

Поэтому, даже если вы хотите избавиться от обычной родинки, которая явно не выглядит злокачественной, лучше обращаться не в косметологические салоны, а в клинику, где можно пройти осмотр врача, выполнить биопсию. У пациента всегда есть выбор. При желании он может сразу обратиться в Национальный научный онкологический центр, получить консультацию и медицинское обследование в рамках ОСМС или на платной основе.

В первом случае пациент идет к врачу поликлиники по месту жительства, который выписывает направление в наш Центр. После чего необходимо записаться к врачу-онкологу, позвонив по номеру телефона: 8 (7172) 702-911 и идет в назначенное время на прием. Лечение меланомы сложное и, чем быстрее оно будет назначено и проведено, тем выше шанс поправиться.

- Как снизить риск появления меланомы?

- Профилактика - максимально защищать себя от вредного воздействия солнечных лучей, ограничив время загара периодами до 11 и после 16 часов. Также важно наносить на тело защитные средства, носить светлые головные уборы и легкую одежду в летнее время. Много сказано о вреде соляриев, так же как и неправильного загара. Если имеется наследственная предрасположенность и у родственников были случаи меланомы, следует постоянно наблюдаться и проходить регулярные осмотры у врача-дерматолога, онколога поликлиники по месту прикрепления.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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