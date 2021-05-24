Женщина выпрыгнула из задымленной "ГАЗели" и погибла в Атырауской области

Проводятся следственные мероприятия.

В Атырауской области женщина погибла под колесами своей же машины, сообщает zakon.kz.

На трассе Атырау-Индер произошло смертельное ДТП. Водитель ехал на "ГАЗели" вместе с женой, в машине началось сильное задымление.

Мужчина решил, что супруге надо выпрыгнуть на ходу. 52-летняя женщина так и сделала, но попала под колеса своего же транспорта и погибла, - сообщили "Ак Жайык" в пресс-службе ДП области.

Проводятся следственные мероприятия

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