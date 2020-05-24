Кто выиграет Лигу Европы?

Звездный "Манчестер Юнайтед" или непобедимый "Вильярреал"?

В ночь со среды на четверг по столичному времени на арене "Энерга" в польском Гданьске определится победитель второго по значимости футбольного турнира континента среди клубов – Лиги Европы 2021.

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В решающем матче сойдутся английский "Манчестер Юнайтед" и представитель Испании "Вильярреал". Вроде бы фаворит в этом противостоянии очевиден: МЮ - одна из самых титулованных команд не только в своей стране, но и в Старом свете, выигравшая все европейские трофеи.

Понятно, что по завоеванным титулам, популярности и международному опыту "Вильярреал" не идет ни в какое сравнение с МЮ. Прежде они ни разу не добирались до решающей стадии еврокубков.

Однако в их рукаве мощнейший козырь в лице их главного тренера. Унаи Эмери – самый титулованный наставник в истории Лиги Европы, он трижды выигрывал эти соревнования с "Севильей", причем ни разу не уступал в финалах.

Кроме того, "Вильярреал", стартовавший с группового этапа ЛЕ, не проиграл ни одного из 14-ти проведенных в турнире матчей. МЮ же, попав из Лиги чемпионов сразу в плей-офф "младшего" еврокубка, успел уже дважды сыграть вничью и один раз уступить.

И еще одна любопытная деталь: между собой "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" провели четыре встречи, и ни одна из них победителя не выявила. Еще более примечательно то, что в этих матчах не было забито ни одного мяча – четыре нулевые ничьи.

В общем, в этом противостоянии может произойти что угодно, шансы на успех в финале почти всегда равные.

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