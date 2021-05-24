В соцсетях распространяют новый фейк - о необходимости платежа для получения 50 тыс. тенге

Казахстанцев просят не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников.

В соцсетях распространяют информацию о необходимости проведения платежа для получения 50 тыс. тенге. Эта информация является фейком. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, передает zakon.kz.

Информация о необходимости осуществления платежа в размере 3120 тенге якобы за услуги по назначению социальной помощи в размере 50 тыс. тенге, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности. Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает, что в Казахстане нет пособий и социальных выплат, назначение которых "привязано" к обязательному перечислению каких-либо платежей, - говорится в сообщении.

Казахстанцев просят не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников.

В Минтруда напомнили, что распространение ложной информации карается по закону.

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