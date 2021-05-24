Все было как в кино - пассажир с рейса Ryanair о задержании создателя NEXTA

Когда он узнал, что мы садимся в Беларуси, казалось, что что-то с ним произошло.

Грек Никос Петалис, являвшийся пассажиром лайнера компании Ryanair, рассказал о том, как происходила посадка и задержание основателя признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сообщает zakon.kz.

По данным РИА Новости, Петалис летел к семье. По его словам, самолет уже готовился к посадке, когда капитан судна сообщил, что лайнер вынужден изменить маршрут и совершить вынужденную посадку в Беларуси.

Видимо, мы были в тот момент над Беларусью. Пилот говорит, что, "к сожалению, нам нужно совершить вынужденную посадку в Минске, извините за беспокойство, позднее мы вас проинформируем о деталях". Причину нам никто не объяснил. Мы приземлились и ждали в самолете. Пришли проверять люди и собаки. Из самолета мы вышли через час, – отметил он.

Позднее он наблюдал задержание Романа Протасевича.

Мы потом узнали, кто это. Он был рядом с нами… Когда он узнал, что мы садимся в Беларуси, казалось, что что-то с ним произошло, он качал головой, – сообщил пассажир.

После посадки Протасевич также находился близко с ним и сидел спокойно, а задержание произошло примерно через час.

В какой-то момент подошли два высокопоставленных полицейских и забрали этого человека. Однако это не означает, что было что-то пугающее. Обычно, – заключил Петалис, отметив, что к задерживаемому не применялось силы и "все было как в кино".

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в Минске после данных о возможном минировании. Эта информация впоследствии не подтвердилась. В самолете находился объявленный Беларусью в межгосударственный розыск Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta и главред Telegram-канала "Беларусь головного мозга", признанных в республике экстремистскими. Он был задержан в аэропорту Минска после проверки документов.

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Ряд политиков из стран Евросоюза, а также европейские чиновники потребовали международного расследования происшествия, которое они расценили как принудительную посадку самолета, следовавшего из одной страны ЕС в другую через воздушное пространство третьей страны.

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