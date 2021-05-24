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Границы Туркестанской области расширили

Фото: knews.kg 24 мая 2021, 17:52

Постановление вводится в действие с 21 мая 2021 года.

Постановлением Правительства РК от 17 мая 2021 года изменены границы Туркестанской области, передает zakon.kz.

Изменить границы Туркестанской области путем включения в границы Туркестанской области земель населенных пунктов Багыс и Хиебон общей площадью 795,62 гектара согласно приложению к настоящему постановлению, - говорится в документе.

Постановление вводится в действие с 21 мая 2021 года.

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