Границы Туркестанской области расширили

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Постановление вводится в действие с 21 мая 2021 года.
Постановлением Правительства РК от 17 мая 2021 года изменены границы Туркестанской области, передает zakon.kz.
Изменить границы Туркестанской области путем включения в границы Туркестанской области земель населенных пунктов Багыс и Хиебон общей площадью 795,62 гектара согласно приложению к настоящему постановлению, - говорится в документе.
Постановление вводится в действие с 21 мая 2021 года.
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