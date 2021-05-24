В Костанае открылся ресурсный центр инклюзивного образования

Задача ресурсного центра - создать комфортное пространство для развития детей с особыми образовательными потребностями.

Центр открыт при СШ №27 в рамках проекта "Разные-равные" с участием руководителя Управления образования акимата Костанайской области и представителей благотворительного фонда "Дара" и представителей Фонда развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust", сообщает zakon.kz.

Задача ресурсного центра - создать комфортное пространство для развития детей с особыми образовательными потребностями, чтобы дети чувствовали и воспринимали себя равными среди равных. Это позволит каждому из них реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и быть полноценными его гражданами.

Ресурсный центр инклюзивного образования в школе №27 Костанай – это часть школьного пространства, созданное для помощи учителям, родителям в реализации принципов инклюзии в учебном процессе и создания детям с особыми образовательными потребностями безбарьерной атмосферы в классе и школе и домашнем обучении.

Стоит отметить, что открытие ресурсного центра инклюзивного образования - это реализации Государственной программы развития образования и науки на 2020-2025 годы по расширению сети ресурсных кабинетов поддержки инклюзивного образования. На сегодняшний день в области функционируют один ресурсный центр инклюзивного образования и три кабинета поддержки инклюзивного образования.​

В областном центре проживает более 2 тыс. детей с особыми образовательными потребностями, из них 471 ребенок обучается в школах города.

Безусловно, "особые" дети требуют особого и комплексного подхода со стороны школы и педагогического коллектива – необходимо методическое, организационно-информационное сопровождение, адаптация среды, создание индивидуальных образовательных маршрутов, а в некоторых случаях и поддержка специальных педагогов. Поэтому важным шагом на этом пути становится открытие ресурсных центров. представитель ЧФ "Дара" Марал Шешембекова

Дети с особыми потребностями, посещающие общеобразовательные школы, зачастую нуждаются в поддержке специалистов, периодическом отдыхе и релаксации. Все эти моменты учитываются при создании ресурсных центров – пространства, где с детьми занимаются психолог, логопед, дефектолог и другие педагоги. Благодаря такому подходу "особым" детям легче включаться в процесс обучения.

Здесь же могут получить консультацию и учителя, которые работают с детьми, имеющими особенности развития, и родители. В ресурсном центре также проводится работа по социализации детей, находящихся на надомном обучении.

Благодаря проекту "Разные-Равные" доступ к инклюзивному образованию становится все шире. Только за последние 1,5 месяца мы открыли филиалы КППК и РЦ в Жамбылской области, два РЦ – в Аркалыке и Петропавловске, сегодня открываем центр здесь, а буквально на днях запустим КППК в Туркестанской области. Всего открыто уже 14 КППК и 16 ресурсных центров инклюзивного образования. официальный представитель Фонда "Samruk-Kazyna Trust" Мирас Иргебаев

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