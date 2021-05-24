В Туркменистане владельцам алабаев будут выдавать продуктовые пайки

Туркменский президент посвятил алабаям одну из своих книг и стихи.

В Туркменистане владельцы алабаев в спешном порядке пытаются получить паспорта для своих питомцев, сообщает zakon.kz.

По данным Радио Азатлык, причиной этому стало сообщение о том, что зарегистрированным алабаям ежемесячно будут выдавать по 10 кг куриных окорочков, 30 кг очищенного риса и ежедневно по пять буханок хлеба.

Стоит отметить, что до этого в Туркменистане в 2015 году был принят закон "О коневодстве и конном спорте", согласно которому туркменские лошади подлежали регистрации и паспортизации. А закона, требующего паспортизации алабаев пока нет.

Но роль собак породы алабай в политической жизни страны за последние годы ощутимо вырос.

Была учреждена международная ассоциация "Туркменские алабаи", а в каждом велаяте страны были построены специальные центры для этих собак, считающихся туркменской породой. Ранее в этом году парламент учредил почетные звания "Заслуженный собаковод" и "Народный собаковод", - говорится в сообщении.

В прошлом году в туркменской столице Ашхабаде по инициативе президента Гурбангулы Бердымухамедова был установлен золоченный памятник алабая. Туркменский президент посвятил алабаям одну из своих книг и стихи.

Такое трепетное отношение к алабаю вызвало недоумение у многих туркменистанцев, которые ежедневно сталкиваются с проблемами с нехваткой субсидированных продуктов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!