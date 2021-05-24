Токаев обратился к Димашу Кудайбергену

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Димаш поблагодарил главу государства.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Димаша Кудайбергена с днем рождения, сообщает zakon.kz.
На странице певца появилась фотография с поздравительным письмом от Президента Казахстана.
В свою очередь, Димаш поблагодарил главу государства.
Пусть мудрость и талант нашего руководителя станут надежными спутниками развития нашей страны! - отметил он.
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Письмо Димаш получил из рук министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой.
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