Токаев обратился к Димашу Кудайбергену

Димаш поблагодарил главу государства.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Димаша Кудайбергена с днем рождения, сообщает zakon.kz.

На странице певца появилась фотография с поздравительным письмом от Президента Казахстана.

В свою очередь, Димаш поблагодарил главу государства.

Пусть мудрость и талант нашего руководителя станут надежными спутниками развития нашей страны! - отметил он.

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Письмо Димаш получил из рук министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой.

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