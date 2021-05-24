Назначен новый аким Аксу

Им стал Жанат Шугаев, который ранее возглавлял Павлодарский район.

Акимом Аксу назначен Жанат Шугаев, сообщает zakon.kz.

Ранее он возглавлял Павлодарский район.

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Нового руководителя активу города Аксу представил глава региона Абылкаир Скаков. Аким области отметил большой опыт работы Жаната Шугаева в государственном и частном секторах. пресс-служба акима Павлодарской области

Отмечается, что кандидатура нового акима Аксу была согласована местным маслихатом.

К сожалению, за последний месяц наш город металлургов прославился на всю страну. Со страниц СМИ не сходили громкие заявления бывшего акима Аксу. Хочу вас заверить: каждое из них было проверено и проверяется компетентными органами. По целому ряду сделанных Нуржаном Кемеровичем заявлений госорганы выступили с официальными опровержениями. По другим вопросам, как я уже сказал, идут проверки. В публичное поле вышла и ситуация внутри коллектива акимата города. На фоне этих разбирательств, к сожалению, продолжается фиксирование относительно низких социально-экономических показателей развития аксуского региона. Особенно неприятно то, что все это происходит в год 60-летнего юбилея Аксу. Поэтому сейчас необходимо мобилизовать все ресурсы для стабилизации ситуации и наращивания темпов развития города и его сельской зоны. Абылкаир Скаков

Жанат Шугаев родился в 1960 году в Майском районе Павлодарской области. Трудовой путь начал по окончании института в совхозе "Маяк" Павлодарского района. С 1985 по 1989 годы - главный агроном Павлодарского районного специализированного хозяйственного объединения. С 1990 по 1991 годы занимал должность замдиректора совхоза "Маяк". С 1991 по 1997 годы возглавлял компанию МП "Павлодар БАТТ". С 1997 по 1998 годы представлял интересы компании "Корпорация БАТТ" в Северо-Казахстанской области. После в течение пяти лет возглавлял предприятия Петропавловска - сначала АО "Смирновский элеватор", а после ТОО "Киялы Астык".

В 2003 году был назначен акимом Аккаинского района Северо-Казахстанской области. С 2004 по 2006 годы - президент ОАО "Мамлютский мукомольный комбинат". С 2006 по 2007 годы - гендиректор ТОО "БАТТ Агроинвест" в Кокшетау. С 2007 по 2009 годы возглавлял ТОО "Агрофирма Бурабай 2007" в Щучинске.

С 2009 по 2012 годы был акимом Железинского района Павлодарской области, с 2012 по 2013 годы - глава Иртышского района. С 2013 по 2014 годы - руководитель управления сельского хозяйства Павлодарской области. С 2014 по 2018 годы - аким Качирского района (с сентября 2018 года - района Теренколь). В декабре 2018 года был назначен акимом Павлодарского района.

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