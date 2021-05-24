Появилась запись переговоров экипажа авиалайнера Ryanair с  диспетчером

Белорусские телеканалы опубликовали записи переговоров экипажа Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair с диспетчером международного аэропорта в Минске. Исходя из аудиозаписей, решение об экстренном приземлении самолета в столице Беларуси принял экипаж авиалайнера.

Белорусские телеканалы опубликовали записи переговоров экипажа Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair с диспетчером международного аэропорта в Минске. Исходя из аудиозаписей, решение об экстренном приземлении самолета в столице Беларуси принял экипаж, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал ОНТ.

В записи обнародованной телеканалом ОНТ, диспетчер на английском языке говорит о сообщении с угрозами взрыва, поступившем на электронную почту службы безопасности аэропорта.

Телеканал "Беларусь 1" опубликовал переговоры экипажа авиалайнера с диспетчером аэропорта. По ним, решение об экстренной посадке самолета в Минске, принял сам экипаж.

Эта рекомендация приземлиться в Минске — откуда она к вам поступила? Она пришла от авиакомпании, от аэропорта отправки или аэропорта прибытия? Диспетчер

Это наша рекомендация. Экипаж

Максим Кияков начальник смены аэропорта Минска прокомментировал изменение маршрута полета Boeing 737-800 ирландской авиакомпании Ryanair и последующую экстренную посадку самолета именно в воздушной гавани белорусской столицы.

По международным правилам ближайшим аэропортом оказался Минск, и по этим международным правилам командир принял решение сделать посадку у нас. Максим Кияков

Начальник смены подчеркнул, что решение приземлиться в национальном аэропорту Минска принял именно экипаж.

Ранее мы писали, что эксперт высказался о посадке Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, по его мнению, экипаж уходил от преследования МИГ-29.

Напомним, днём 23 мая, самолет авиакомпании Ryanair направлением Афины - Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился объявленный в межгосударственный розыск Роман Протасевич, основатель телеграм-канала NEXTA и главред телеграм-канала "Беларусь головного мозга". Оба телеграм-канала признаны в Белоруссии экстремистскими. Для сопровождения самолета в воздух подняли истребитель МиГ-29 Минобороны Беларуси. Сразу после посадки авиалайнера в международном аэропорту Минска Романа Протасевича задержали. Факт минирования авиалайнера не подтвердился. В Беларуси возбуждено дело о ложной информации о минировании самолёта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!