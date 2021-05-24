В аэропорту Минска высадили пассажиров еще одного самолета

Вылет немецкого лайнера задерживается.

В аэропорту белорусской столицы высадили пассажиров еще одного рейса, сообщает zakon.kz.

По данным News.ru, на этот раз борт принадлежит немецкой авиакомпании Lufthansa.

Борт выполнял рейс до Франкфурта. Однако сотрудники аэропорта высадили пассажиров самолета и устроили повторный осмотр личных вещей, - говорится в сообщении.

К настоящему моменту вылет немецкого лайнера задерживается уже более чем на 30 минут. Ни одного пассажира пока повторно не пустили в самолет. Представители минского аэропорта в свою очередь заявили, что "ничего экстраординарного" не происходит.

23 мая в Минске экстренно приземлился якобы заминированный пасcажирский самолет авиакомпании Ryаnair, летевший из Афин в Вильнюс. Позднее стало известно, что на борту находился оcнователь Telegram-канала NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту Минcка. К вечеру cамолет все же добрался до Вильнюса. На борту не оказалось двоих белорусов и четверых россиян.

На следующий день председатели комитетов по иноcтранным делам восьми стран призвали запретить полеты над территорией Беларуси.

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