Токаев и Сапарбаев обсудили ситуацию в Кордайском районе

По словам акима, ситуация в Кордайском районе стабильная.

Глава государства принял акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, сообщает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах развития региона за четыре месяца текущего года и исполнении поручений Президента. Особое внимание в ходе встречи было уделено ситуации в Кордайском районе, - говорится в сообщении Акорды.

Читайте также: Фоторепортаж: Как изменилась жизнь в Кордайском районе после февральских событий

По информации акима Бердибека Сапарбаева, в январе-апреле уровень промышленного производства в Жамбылской области составил 107,1% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), производства сельскохозяйственной продукции – 103,2%, строительства – 110,3%, объем инвестиций достиг 75,2 млрд тенге. В прошлом году в регионе было засеяно 768 тыс. га земель, в этом году площадь посевных увеличилась на 46 тыс. га.

Также главе государства сообщили об эпидемиологической ситуации в области. Всего подготовлено 2580 коек. Обеспеченность медицинским оборудованием соответствует предъявляемым требованиям, сформирован достаточный запас лекарственных средств. Планируется вакцинировать 582 тыс. граждан, на сегодняшний день вакцину получили 100 тыс. человек.

Во исполнение поручения Президента разработана этнокарта 25 населенных пунктов, в которых компактно проживают представители различных национальностей.

Читайте также: Беспорядки в Кордае: что изменилось спустя год после погромов

По словам акима, ситуация в Кордайском районе стабильная. В прошлом году здесь реализовано 392 проекта на сумму 35,1 млрд тенге в жилищной сфере, дорожном строительстве, образовании, медицине, культуре и спорте. Все пострадавшие объекты и жилые дома полностью восстановлены.

Читайте также: В Алматы осуждены участники кордайских погромов

На базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности в поселке Гвардейском завершены строительно-монтажные работы на заводе по производству отечественных иммунных препаратов, осуществляется установка соответствующего оборудования. Тестовый запуск завода намечен на июнь.

Глава государства дал поручения по обеспечению контроля за эпидемической ситуацией в области, привлечению инвестиций и активизации работы по эффективной реализации государственных программ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!