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Этнокарту разработали в Жамбылской области

Фото: shanyraq.info, НЦОЗ 24 мая 2021, 19:25

В нее вошли 25 населенных пунктов региона.

Акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева принял Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает zakon.kz.

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Во исполнение поручения Президента разработана этнокарта 25 населенных пунктов, в которых компактно проживают представители различных национальностей, - говорится в сообщении Акорды.

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