Этнокарту разработали в Жамбылской области

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В нее вошли 25 населенных пунктов региона.
Акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева принял Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает zakon.kz.
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Во исполнение поручения Президента разработана этнокарта 25 населенных пунктов, в которых компактно проживают представители различных национальностей, - говорится в сообщении Акорды.
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