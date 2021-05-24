Елбасы выразил соболезнования семье академика Исы Байтулина

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Уверен, что имя и образ Исы Омаровича Байтулина навсегда останутся в памяти людей.
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной известного ученого, доктора биологических наук, академика Национальной академии наук Исы Байтулина, сообщает zakon.kz.
Посвятив свою жизнь научным исследованиям, Иса Омарович внес значительный вклад как в развитие отечественной ботаники, так и в подготовку квалифицированных специалистов. Он принимал активное участие в создании научной школы, был автором множества монографий, а также воспитал талантливых учеников, продолжающих его дело. Уверен, что имя и образ Исы Омаровича Байтулина навсегда останутся в памяти людей, - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Елбасы.
Иса Омарович Байтулин - доктор биологических наук (1979), профессор (1980), заслуженный деятель науки Казахстана (1982), академик НАН РК (1989), член Международной академии экологической реконструкции (1992).
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