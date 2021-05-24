Сообщения о скорой смерти вакцинированных от имени врача рассылают в Казнете

Врач обратился в правоохранительные органы.

Сообщение с предсказаниями скорой смерти вакцинированных против COVID-19 рассылают в WhatsApp, сообщает zakon.kz.

В распространяемом аудиосообщении сказано, что уже осенью 2021 года люди, получившие вакцину против COVID-19, начнут массово умирать. Автор призывает отказаться от вакцинации и не верить призывам врачей.

При этом автор утверждает, что он не кто иной, как Аманжол Шунгулович Адаев, хирург, ассоциированный профессор РАМ, главный врач клиники "Шапагат" города Кандагаш. На самом деле профессор не имеет никакого отношения к рассылке о вреде вакцинации.

Данное аудиосообщение не соответствует действительности. Главврач клиники "Шапагат" города Кандагаш Актюбинской области обратился в правоохранительные органы с заявлением по факту распространения аудиозаписи от его имени по поводу отказа от вакцинации, а также в судебные инстанции за защитой чести и достоинства, — рассказали в ведомстве Stopfake.kz.

Также Аманжол Адаев отметил, что в изначальной рассылке звучал другой голос, непохожий на его собственный.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!