Литва прекращает прием самолетов, пересекающих Беларусь

Решение было принято на внеочередном заседании правительства 24 мая.

Литва запретила прием самолетов, пересекающих воздушное пространство Беларуси, передает zakon.kz.

По данным ТАСС, решение было принято на внеочередном заседании правительства 24 мая.

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Запрещено прибытие в аэропорты Литвы самолетов, маршрут полета которых проходит через воздушное пространство Беларуси. постановление правительства

Также запрещен вылет из аэропортов Литвы воздушных судов, которые в полете намерены пересечь воздушное пространство соседней страны.

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Решение вступает в силу с 03:00 25 мая по местному времени (06:00 25 мая по времени Нур-Султана). Об этом Reuters сообщил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.

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Литва запрещает прием в своих аэропортах самолетов, осуществляющих полеты через воздушное пространство Беларуси, из-за вынужденной посадки в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска пассажирского самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс.

Отмечается, что Литва намерена добиваться в ЕС признания воздушного пространства Беларуси небезопасным для коммерческих авиарейсов.

Самолеты национальной компании Беларуси "Белавиа" могут лишиться права приземляться в аэропортах стран ЕС и стран НАТО. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

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