Когда заканчивается срок временного пребывания иностранцев на территории РК

Иностранцам нужно легализовать дальнейшее пребывание на территории Казахстана до 5 июня.

О необходимости легализации нахождения иностранцев на территории Казахстана напомнили в Комитете национальной безопасности РК, сообщает zakon.kz.

5 июня 2021 года заканчивается срок временного пребывания иностранцев на территории Республики Казахстан (решением МВК от 29 декабря 2020 года были продлены сроки в связи с пандемией). пресс-служба КНБ РК

В настоящее время сухопутные и авиационные пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан функционируют в штатном режиме, возобновлено регулярное авиасообщение с 15 государствами (Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Кыргызстан, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Республика Корея, Украина, Турция, Египет, Германия, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Нидерланды, Грузия, Черногория, Шри-Ланка).

Пограничной службой КНБ принимаются меры по беспрепятственному возвращению иностранцев в страну гражданства, организовано разъяснение порядка выезда лиц из страны в период карантинных ограничений, в том числе в онлайн-формате. Пограничная служба информирует во избежание привлечения к административной ответственности иностранцев и приглашающих их лиц (вступает в силу после 5 июня 2021 года) легализовать дальнейшее пребывание на территории Республики Казахстан. пресс-служба КНБ РК

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!