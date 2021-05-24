Официальный статус присвоили двум селам в Туркестанской области

Ранее Президент давал поручение Правительству по урегулированию ситуации в селах Багыс и Хиябон.

Президенту Касым-Жомарту Токаеву заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов доложил о ситуации в селах Багыс и Хиябон Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

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Как напомнили в Акорде, ранее Касым-Жомарт Токаев давал поручение Правительству по урегулированию ситуации в селах Багыс и Хиябон Туркестанской области.

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Во исполнение поручений данным населенным пунктам был придан официальный статус, утверждены их границы, завершена инвентаризация земельных участков и имущества. В июле шесть сел региона будут обеспечены природным газом, а в следующем году в селе Багыс будет построена школа на 300 мест, - говорится в сообщении.

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