Билал Чакыджи: памятник Елбасы необходимо установить в Туркестане

Участники конференции единодушно поддержали предложение зарубежного ученого, выразив признательность Елбасы за особый вклад в развитие тюркского мира.

С такой инициативой выступил заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Билаль Чакыджи на международной онлайн-конференции "Туркестан – духовная столица Тюркского мира: интеграция и перспективы сотрудничества". Модератором конференции выступил первый вице-президент Международного казахско-турецкого университета им. Х.А.Яссауи, профессор Женгиз Томар, сообщает zakon.kz.

Первый Президент Казахстана внес огромный вклад в укрепление и развитие единства тюркских народов. Три года назад историческим указом Нурсултана Абишевича Назарбаева была создана Туркестанская область, областным центром стал город Туркестан. Особенный указ Лидера нации стал историческим событием не только для жителей Казахстана, но и для всего тюркского мира. С этого момента развитие города приобрело невиданный размах. Буквально за три года Туркестан стал известен не только в тюркском мире, но и за его пределами. Древний город не только сохранил свои исторические черты, но и получил современное развитие. Все это вызывает не только удивление, но и восхищение. В связи со всем вышеперечисленным мне хотелось бы призвать вас к следующему: предлагаю установить в центре духовной столицы Тюркского мира – в городе Туркестане памятник человеку, который стал инициатором возрождения города, а также внесшему неоценимый вклад в реализацию идеи тюркской интеграции – Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Для этого есть множество оснований. Эта мысль возникла из особого уважения к мудрому аксакалу Тюркского мира, будучи главой государства, радевшего за объединение тюркских народов, стремившегося к обеспечению процветания и спокойствия казахского народа, сохранению его независимости. Я уверен, что все сознательные граждане поддержат эту инициативу. Билал Чакыджи

Участники конференции единодушно поддержали предложение зарубежного ученого, выразив признательность Елбасы за особый вклад в развитие тюркского мира.

В онлайн-встрече приняли участие генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдад Амреев, заместитель генерального секретаря Совета Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) Али Йылдыз, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Билал Чакыджи, секретарь партии "Nur Otan" Арман Кырыкбаев, председатель Полномочного Совета Международного казахско-турецкого университета им. Х. А. Яссауи, доктор, профессор Мухиттин Шимшек, экс-президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, экс-президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов, депутат Мажилиса Парламента РК Дархан Мынбай, профессор Назарбаев Университета Юлай Шамилоглы.

Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев, архитектор интеграции тюркского мира, всегда уделял внимание возрождению Туркестана. Если Нур-Султан является политическим центром нашего государства, то возрожденный под руководством Елбасы город Туркестан является своего рода памятником, символизирующий дружбу и единство тюркских народов. Лидер нации провел судьбоносную поворотную реформу по возрождению священного города. Возрождение древнего города стало плодотворным событием на международной арене. Одно из подтверждений тому прошедший недавно саммит Тюркского совета "Туркестан – духовная столица тюркского мира" под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева. Принятие на этом саммите "Туркестанской декларации" по предложению главы государства, и провозглашение Туркестана "духовной столицей тюркского мира" по инициативе Лидера нации – важный шаг, придающий импульс региону. Эти инициативы стали открытием для тюркского мира и еще больше повысили духовный потенциал священного города. президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали

Отметим, основная цель онлайн-встречи - реализация важных решений, связанных с объявлением города Туркестан - духовной столицей тюркского мира на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, прошедшем 31 марта текущего года.

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