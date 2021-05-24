Пенсионерка грозилась взорвать горбольницу в Таразе

Больницу оцепили и из здания вывели всех работников и пациентов.

66-летняя жительница Жамбылской области грозилась взорвать горбольницу в Таразе, сообщает zakon.kz.

24 мая в 10:43 часов на пульт "102" от работницы городской многопрофильной больницы поступило сообщение, что неизвестная женщина потребовала связать ее по телефону с главным врачом больницы, в случае отказа пригрозила "взорвать бомбой больницу". Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции, ДЧС и другими специальными службами произведено оцепление всего периметра больницы, выведены из здания больницы все работники и пациенты. начальник Управления полиции Тараза Асылхан Заурбеков

По его словам, в ходе осмотра места происшествия с участием служебных собак и саперов в здании больницы какие-либо подозрительные предметы и устройства не обнаружены.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен владелец звонившего абонентского номера, ею оказалась 66-летняя жительница одного из районов области, которая выразила недовольство по поводу лечения (со словами ожидайте бомбу). Асылхан Заурбеков

Он отметил, что в настоящее время проводится расследование, иные сведения согласно статьи 201 УПК РК не подлежат разглашению в интересах следствия.

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