Появление нового смертоносного вируса спрогнозировал глава ВОЗ

По его словам, именно борьба с вирусами показывает, что государствам следует сотрудничать друг с другом, а не соревноваться.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество столкнется с новой пандемией, которая окажется опаснее нынешней, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил, выступая на открытии 74-й сессии ВОЗ.

Появится другой вирус, который будет более заразным и смертоносным, чем этот. Тедрос Адханом Гебрейесус

По его словам, именно борьба с вирусами показывает, что государствам следует сотрудничать друг с другом, а не соревноваться.

По факту мы стоим перед выбором: действовать сообща или быть незащищенными. Тедрос Адханом Гебрейесус

С 24 мая по 1 июня в виртуальном формате проходит Всемирная ассамблея здравоохранения. Основной темой является борьба с пандемией коронавирусной инфекции и предотвращение новых глобальных ЧС в области здравоохранения. Делегации со всего мира принимают участие в работе ассамблеи.

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