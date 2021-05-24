Air Astana отменила рейс в Минск

Уведомления пассажирам об отмене рейса были направлены 20 мая.

Авиакомпания Air Astana отменила запуск рейсов Алматы-Минск, сообщает zakon.kz.

Air Astana отменила планировавшийся на 31 мая рейс Алматы-Минск. Уведомления пассажирам об отмене рейса были направлены 20 мая, - сообщили корреспонденту в пресс-службе авиакомпании.

При этом в пресс-службе не уточнили причину отмены рейса.

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