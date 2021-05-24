Скандал с рейсом Ryanair - свежие данные

Основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали 23 мая.

Скандал разразился в связи с задержанием основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, передает zakon.kz.

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Согласно информации, размещенной на Telegram-канале Протесты в мире, Беларусь высылает посла Латвии, а также государственной авиакомпании Беларуси "Белавиа" запретили летать в Великобританию.

Также на Telegram-канале LIFE SHOT сообщается, что на ЧМ по хоккею в Риге флаг Беларуси заменили на оппозиционную БЧБ-символику. Исполнители идеи - мэр города Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

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Беларусь после этого высылает латвийских дипломатов, предложив оставить лишь одного. Латвия - всех белорусских. Тем временем наша сборная по хоккею на ЧМ проиграла словакам со счетом 1:3, - говорится в сообщении.

Как сообщает rus.postimees.ee, Беларусь высылает посла Латвии Эйнарса Семаниса из-за инцидента с белорусским государственным флагом в Риге.

Потребовано от латвийских властей провести расследование, принести извинения и вернуть на место госфлаг Беларуси. Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа. Поэтому послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов и оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием. министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

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В ответ на действия Беларуси, как сообщает РИА Новости, "МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах Беларуси для информирования об идентичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений".

По данным "Известий", президент Украины Владимир Зеленский в связи с инцидентом с экстренной посадкой самолета Ryanair "поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну".

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Как сообщает ТАСС, президент Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) Сальваторе Шаккитано "созвал срочное заседание 36 дипломатических представителей в Совете ICAO 27 мая по поводу инцидента, связанного с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года".

Кроме того, самолетам Беларуси могут запретить посадку в аэропортах ЕС из-за инцидента с Ryanair. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух информированных источников.

Президент Польши Анджей Дуда назвал "принудительную" посадку пассажирского самолета Ryanair в аэропорту Минска "очередным примером нарушений режимом Лукашенко основополагающих принципов международного права".

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Международное сообщество не должно оставаться равнодушным. Оно должно отреагировать. По отношению к белорусским властям нужно действовать решительно, - цитирует regnum.ru польского лидера.

Сложившуюся ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По официальным сообщениям белорусской стороны, посадка произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности по решению командира экипажа из-за угрозы террористического акта. Действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам. Истребитель ВВС Беларуси был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учетом нахождения поблизости Белорусской АЭС. Мы приняли к сведению информацию о задержании белорусскими спецслужбами одного из основателей Telegram-канала NEXTA Р.Протасевича, который находился на борту и оказался в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности. Мария Захарова

Она отметила, что МИД России считает "данный вопрос внутренним делом Беларуси".

Есть информация, что, кроме Р.Протасевича, на борт самолета не вернулась гражданка России. По данному вопросу посольство России в Минске находится в контакте с ее родственниками и белорусскими властями и готово оказать консульскую помощь. Мария Захарова

Также она обратила "внимание на заявление официального представителя МИД Беларуси, который выразил готовность Минска к максимальной транспарентности в данном вопросе, включая предоставление материалов и допуск международных экспертов".

Призываем наших западных партнеров воздержаться от применения "двойных стандартов" и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию. Мария Захарова

Как сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга" со ссылкой на мать Романа Протасевича, по неподтвержденной информации ее сын найден в одной из минских больниц.

Состояние его критическое - проблемы с сердцем. Об этом ей сообщили доброжелатели. Мы просим все медицинское сообщество узнать и сообщить, что на самом деле происходит с Романом, - говорится в сообщении.

Из-за проблем с сердцем Романа Протасевича не взяли в армию. Об этом Telegram-каналу Nexta-TV сообщила его мать.

Также сообщается, что его адвокатом стала Инесса Оленская, которая ранее представляла интересы семьи Романа Бондаренко. Она пока не виделась со своим подзащитным и не знает, правда ли, что он в критическом состоянии.

23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair из-за сообщения о минировании запросил экстренную посадку. Воздушное судно совершило аварийную посадку в аэропорту Минска. На борту самолета находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали белорусские силовики.

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси подтвердило задержание в минском аэропорту одного из основателей признанного в республике экстремистским telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Предполагается, что ему могут быть предъявлены обвинения в терроризме.

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