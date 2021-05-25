Появилось первое видео с основателем Telegram-канала NEXTA Протасевичем

Он заявил, что дает "признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске".

В Сети появилось первое видео с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, которого 23 мая задержали в аэропорту Минска, передает zakon.kz.

Вчера я был задержан сотрудниками МВД в национальном аэропорту Минска. Сейчас я нахожусь в СИЗО №1 города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем, и с какими-либо другими органами у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске, - говорит Протасевич на видео, опубликованном на Telegram-канале Baza.

Ранее пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова прокомментировала ситуацию с Романом Протасевичем.

В сети Интернет распространяется информация от лица матери Протасевича Романа о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска. Указанные сведения не соответствует действительности. В настоящее время арестованный под стражей содержится в учреждении "Следственный изолятор №1" управления Департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области. Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало, - говорится в сообщении на Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Согласно информации, опубликованной на Telegram-канале Пул Первого, 25 мая президент Беларуси Александр Лукашенко "обратится с заявлением по поводу всего происходящего".

Читайте также: Скандал с рейсом Ryanair - свежие данные

23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair из-за сообщения о минировании запросил экстренную посадку. Воздушное судно совершило аварийную посадку в аэропорту Минска. На борту самолета находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали белорусские силовики.

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси подтвердило задержание в минском аэропорту одного из основателей признанного в республике экстремистским telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Предполагается, что ему могут быть предъявлены обвинения в терроризме.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!