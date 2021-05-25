Мужчина избил до смерти пожилую мать в Риддере

Суд назначил гражданину наказание в виде шести лет лишения свободы.

В Риддере 60-летний мужчина до смерти избил пожилую мать из-за того, что ему не понравилось замечание, которое она ему сделала, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", мужчина набросился на родную мать с кулаками - стал пинать в живот и бить по голове. За помощью врачей пенсионерка обратилась на следующей день. В больнице ужаснулись, увидев состояние пострадавшей.

Отмечается, что у нее диагностировали черепно-мозговую травму, разрыв легкого, внутреннее кровотечение, травматический шок, множественные ушибы и переломы. Она скончалась. Сын не стал отрицать нападения на мать.

Суд, выяснив у сторон добровольность по заключению соглашения, с учетом возраста подсудимого, признанием вины, отсутствием судимости, мнения потерпевших, назначил гражданину наказание в виде шести лет лишения свободы, согласно условиям процессуального соглашения. Данный приговор суда сторонами не обжалован, не опротестован и вступил в законную силу. судья городского суда Риддера Айнур Рахимова

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!