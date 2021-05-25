Перечислены простые способы ускорить работу ноутбука

На работе ноутбука сильно сказываются программы, которые запускаются автоматически.

Производительность ноутбука, который со временем начал медленно работать, можно восстановить при помощи трех простых шагов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Первый шаг — проверить ненужные автозагрузки. На работе ноутбука сильно сказываются программы, которые запускаются автоматически, если они не нужны для ежедневного использования. В меню настроек их можно отключить.

Во-вторых, необходимо очистить жесткий диск ноутбука. Носитель устройства может хранить в себе много ненужной информации: временные файлы, кэш и различный "мусор", которые занимают место на диске и замедляют работу компьютера, рассказал в интервью радио Sputnik директор по стратегии и развитию медиа-проектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.

Третий, последний, шаг — отказ от визуальных эффектов, таких как прозрачность окон. Отключив их, можно не только увеличить скорость работы компьютера, но и улучшить энергосберегающие свойства батареи.

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