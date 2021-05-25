Единственный в Казахстане комбинат по добыче циркона может перейти в руки иностранцев

Предприятие находится на богатейшем месторождении в СКО.

Единственный в Казахстане комбинат по добыче и переработке циркона может перейти в руки иностранцев, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Предприятие находится на богатейшем месторождении в СКО. А оно - лакомый кусок, за которым давно охотятся российские и китайские компании. Цена вопроса - десятки миллионов долларов.

Рудник работает всего 4 года с новым руководством. К его приходу производство полностью остановилось. Предприятие ждало банкротство, говорит Виктор Долгалев.

На 1 января 2015 года был долг предприятия перед офшорными кипрскими компаниями 23 млрд тенге. При слове "Тиолайн" могли в морду дать. Мы всем были должны. руководитель Обуховского горно-обогатительного комбината Виктор Долгалев

По словам нынешнего исполнительного директора, он стоял у истоков предприятия. Потом был уволен своими же компаньонами и все эти годы судился за право вернуться на комбинат. Ему пришлось в одиночку восстанавливать разоренное предприятие. А когда это получилось, о себе заявили бывшие владельцы и продали компанию иностранцам.

Куда не поедешь, все спрашивают: а можно устроиться? Все хотят сюда идти работать, когда узнают, какие здесь зарплаты. мастер смены Александр Мальцев

"Здесь премии, поощрения хорошие, такой работы в Северном Казахстане не найдете. Когда ребенок родился, платят 1 млн тенге, двое детей - 2 млн, за двойню- жене машину," - поделился экскаваторщик Вадим Блок.

Но теперь эти житейские радости в прошлом. Суд оказался на стороне тех, кто за 10 лет предприятие разорил. Представители новых владельцев еще год назад попытались совершить захват предприятия и пришли явно не с миром. 10 сотрудников избили, двое оказались в больнице. Коллектив свой рудник отстоял, но уже год не выходит из судов.

Компанию хотят обанкротить. Те компании, которые на них работают, хотят задавить, чтобы они бежали отсюда. подрядчик Дарья Цветцих

А вот теперь лицензию у предприятия отозвали. Производить циркониевый концентрат они теперь не могут. Проверяющие вменили компании даже долги тех лет, когда у руля были российские инвесторы. У них теперь на рудник большие планы и проект совместный с Китаем".

В соответствии с законодательством экспертной комиссией было принято решение о досрочном прекращении действия контракта. По итогам проведенной проверки налоговыми органами выявлена неуплата налогов по добыче полезных ископаемых, что является обязательством согласно рабочей программы и налогового законодательства. заместитель директора Департамента недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Алькен Тусупов

Уникальное месторождение хотят использовать как источник сырья. Отечественные производители делали конечный продукт, несоизмеримый по цене. И все-таки добычу руды остановили. Впереди - затяжные суды: нынешнее руководство сдаваться без боя не собирается. Но главными заложниками этой ситуации оказались сотрудники. Уже завтра они могут стать безработными.

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