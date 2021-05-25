Токаев подписал закон об изменениях в бюджете на 2021-2023 годы

Предусматривается увеличение расходов на 1,3 трлн тенге

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы", сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы", - говорится в сообщении.

Расходы бюджета на 2021 год увеличены на 1,3 трлн тенге и составят 15,3 трлн тенге, в том числе, на реализацию предвыборной программы партии "Нур Отан" – 844,4 млрд тенге, на мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, – 265,3 млрд тенге, в том числе, на доплаты медработникам 69,5 млрд тенге, увеличение резерва правительства – 100 млрд тенге, на завершение строительства биофармацевтического завода по выпуску иммунобиологических препаратов – 1,5 млрд тенге, проведение I/II и III фаз клинических исследований субъединичной и инактивированной отечественной кандидатной вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 – 1,4 млрд тенге.

Также расходы бюджета рассчитаны на реализацию поручений главы государства, данных в посланиях народу Казахстана, – 154,6 млрд тенге и на реализацию ранее принятых обязательств государства – 182,7 млрд тенге.

По итогам 2021 года правительство ожидает рост ВВП Казахстана на уровне 3,1%, номинальный ВВП – в объеме 77 869 млрд тенге, что выше одобренного прогноза на 1 207 млрд тенге, ВВП на душу населения – 9 655 тысяч долларов США. Целевой уровень инфляции сохранен в ранее утвержденном коридоре 4,0-6,0%.

Текст Закона публикуется в печати.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности в Республике Казахстан". Текст Закона публикуется в печати.

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